Verdachte van steekpartij in Breda, die door buurt werd ingerekend, moet naar psychiatrische kliniek

BREDA - Verdachte J.B. (25), verdacht van het neersteken van een vrouw vorig jaar in de Bredase wijk Tuinzigt, moet verplicht psychiatrisch worden onderzocht. B. werd vorig jaar september na een geruchtmakende klopjacht op gewelddadige wijze door zijn eigen wijkgenoten in de kraag gegrepen.

Volgens de officier van justitie is dit nodig om een ‘zo goed mogelijk beeld’ van de verdachte te krijgen omdat hij tot nu toe ‘onvoldoende’ heeft meegewerkt. Volgens de onderzoekers is er op dit moment nog te weinig te zeggen over bijvoorbeeld de toerekeningsvatbaarheid van J.B., die een lange historie heeft als het gaat om strafbare feiten.

Het onderzoek naar het misdrijf zelf is nog niet helemaal afgerond, bleek vandaag tijdens de pro forma-behandeling van de zaak bij de rechtbank in Breda. Daar werd de verdere procesgang besproken: het wachten is op de laatste resultaten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Streng toezicht

J.B. moest voor de rechter in Breda verschijnen vanwege een poging tot verkrachting met zeer veel geweld in september 2017. Dat gebeurde in het huis van het slachtoffer. B. stond op dat moment onder streng toezicht van de reclassering. Na de aanval ging hij er vandoor: die avond werd hij ingerekend door buurtbewoners uit Tuinzigt. J.B. was vandaag niet aanwezig bij de behandeling van zijn zaak.

Volledig scherm © Perry Roovers/Maric Media De advocaat van de verdachte, mr Ruud Gijsen, is er een discussie te voeren over wat ‘meewerken’ inhoudt. Een observatie in een psychiatrische instelling vindt hij onnodig: ,,Dat kan ook op een andere manier.”

Kliniek

Daar ging de rechter niet in mee: volgens hem is er voldoende gemotiveerd dat de psychiaters en psychologen op dit moment niet tot een oordeel kunnen komen. Er zit volgens hem niets anders op dan een observatie in de kliniek.

De officier van justitie stelde voor de Bredanaar naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht sturen. De wachttijd daar is op dit moment zestien weken. Daarop kwam raadsman Gijsen met het idee J.B. op te laten nemen in de Woensele Poort in Eindhoven: ,,Praktisch voor mijn cliënt: dichter in zijn leefomgeving” en dus makkelijker voor bezoek.

Of het de Woensele Poort of het Pieter Baan Centrum wordt moet volgens de rechter afhangen van de wachttijden en de duur van de opname.