Verdachte van seksueel uitbuiten minderjarig meisje moet in de cel blijven

De Bredanaar zit vast in volledige beperking. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld om te voorkomen dat hij het onderzoek van politie en openbaar ministerie zou beïnvloeden. Dat onderzoek is nog niet afgerond. De politie heeft gezegd meerdere aanhoudingen in dit onderzoek niet uit te sluiten maar het Openbaar Ministerie kon gisteren niet melden of die aanhoudingen al zijn verricht.

De 22-jarige man werd in de week voor kerst aangehouden in Breda, op verdenking van mensenhandel. De politie was hem op het spoor gekomen na een melding over de vermissing van een minderjarig meisje in juni 2020. Er waren zorgen over het welzijn van het meisje; zij zou mogelijk werkzaam zijn in de prostitutie.