Verdachte van scooterdiefstal verstopt zich met knuppel voor de politie in Breda

Auto raakt van talud door ongeluk met vrachtwa­gen op A58 bij Breda

13:44 BREDA - Op de A58 in de richting van Tilburg is dinsdagmiddag een ongeluk gebeurd ter hoogte van Breda. Door een aanrijding met een vrachtwagen is een personenauto van het talud geraakt. De verbindingsweg van de A16 naar de A58 was daardoor enige tijd dicht.