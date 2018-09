Verdachte van overlijden Otto Vriends vrijgesproken

BREDA/RIJSBERGEN - De 29-jarige Theo van P. uit Breda is vrijgesproken van de dood van zijn moeders partner Otto Vriends (54) in Rijsbergen. Volgens de rechtbank in Breda handelde hij uit noodweer.

De rechtbank acht hem niet schuldig aan doodslag of fatale mishandeling op 8 juli 2017. De eis luidde twee jaar onvoorwaardelijk. Volgens het vonnis kan hem de dood van Vriends redelijkerwijs niet worden aangerekend omdat hij handelde uit zelfverdediging.

Heftige ruzie

Theo van P. was die avond te hulp geroepen door zijn moeder. Er was een heftige ruzie gaande tussen haar en Otto Vriends in hun woning in Rijsbergen. Dat was bepaald niet de eerste keer. Theo kreeg om de haverklap te maken met drama’s thuis bij zijn moeder.

Complete chaos

Hij was die zomeravond gezellig uit op Belcrum Beach. Hij vroeg een vriend om hem met de auto naar Rijsbergen te brengen. In Rijsbergen trof hij een complete chaos aan en een dronken, agressieve Vriends. Dat ontaardde in een handgemeen. Theo griste een voorwerp van de grond - vermoedelijk een stofzuigerbuis - en sloeg Vriends daarmee tweemaal. Eenmaal tegen zijn benen, de tweede keer tegen zijn hoofd. Het slachtoffer overleed twee dagen later. Een scheur in de nekslagader had geleid tot zuurstoftekort in de hersenen.

Klap met een bus of stang?

Uit het sectierapport bleek dat Vriends twee hoofdwonden had. Maar de arts-anatoom kon niet vaststellen welk uitwendig geweld welk letsel had veroorzaakt. De klap met een buis of stang? Of een daarop volgende val met zijn hoofd tegen de voet van een barkruk? Van P. heeft steeds gezegd dat Vriends nog overeind stond toen hij in shock de woning verliet.

Ongeloofwaardig

Volgens zijn moeder is haar partner nadien gestruikeld en met zijn hoofd tegen de voet van een barkruk gevallen. De rechtbank acht die lezing echter ongeloofwaardig en baseert zich ook op getapte gesprekken in de gevangenis en via mobiele telefoons.

Noodweer