Verdachte van gewapende overval op tankstation in Breda meteen aangehouden

Strijdbijl begraven: sloop begint, de Ravel in Ruitersbos kan gebouwd worden

11:15 BREDA - De strijdbijl is begraven: ontwikkelaar Nieuw Tij kan de sloop beginnen van het pand de vroegere Kamer van Koophandel in wijk Ruitersbos in Breda-Zuid. Bezwaarmakers trekken hun beroep in; de nieuwbouw van het complex de Ravel staat niets meer in de weg.