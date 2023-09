Verdachte van ernstig delict komt niet opdagen bij rechtszaak. Wat nu?

Proeflo­kaal Brack in Breda redt het financieel niet en stopt ermee: ‘Dit is een dag van tranen met tuiten’

BREDA - Proeflokaal Brack in het Bredase Havenkwartier sluit op 1 oktober de deuren. Een te slechte zomer in combinatie met eerdere hoge gasprijzen en een langdurig opengebroken Speelhuislaan draaien de bierhal de nek om. ,,Het is financieel niet verantwoord door te gaan.”