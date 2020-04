Verdachte van doodsteken Bredaas tienermeisje Megan blijft in cel

BREDA - De 16-jarige jongen die vastzit op verdenking van het doodsteken van de 15-jarige Bredase Megan blijft in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag bepaald.

In de rechtbank was maandag de derde zittingsdag in het strafproces over de geruchtmakende moordzaak. De zitting was achter gesloten deuren bij de kinderrechter. De rechtbank maakte dinsdag alleen de beslissingen in de zaak bekend. Wat er inhoudelijk over de zaak is besproken is niet naar buiten gebracht.

Het onderzoek naar de moord op het tienermeisje is nog altijd niet afgerond. Megan werd op 19 augustus vorig jaar doodgestoken in haar eigen woning aan de Bilderdijkstraat in Breda. De verdacht is een klasgenoot van Megan en volgens haar vriendinnen hadden de twee een relatie met elkaar. Doordat de tieners zo jong zijn, werd in het hele land met afgrijzen gereageerd op de moord.

De verdachte is inmiddels wel psychisch onderzocht. Ook de uitkomsten van dat onderzoek komen niet naar buiten in verband met de privacy van de jonge verdachte. Mogelijk wordt er in het vonnis wel iets over duidelijk.