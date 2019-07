Verdachte van dodelijke steekpartij Haven in Breda drie maanden langer vast

De man is geboren in Breda maar had op het moment van de steekpartij geen officiële woon- of verblijfplaats. Eerder werd hij tien dagen vastgehouden in alle beperkingen. Dat betekent dat hij enkel contact met zijn advocaat mocht hebben. Inmiddels zijn die beperkingen opgeheven.

Bredanaar Berry van Gool werd in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli neergestoken aan de Haven in het uitgaansgebied van de stad. Hij overleed een paar uur na de steekpartij in het ziekenhuis. De aanleiding voor het voorval is nog altijd onduidelijk.

Korte achtervolging

De politie had de verdachte vrij snel na het incident aangehouden. Op camerabeelden zag de centrale een menigte zich verzamelen op de bewuste plek, waarop agenten nabij werden ingeseind. Die zagen de verdachte via de Tolbrug wegrennen. Na een korte achtervolging werd hij aangehouden.

Het vermoedelijke steekwapen gooide hij in het water, vlakbij de plek van het incident. De volgende ochtend hebben duikers een voorwerp uit het water gehaald en naar het bureau gebracht.

Preventief fouilleren

Burgemeester Paul Depla van Breda ziet de tweede dodelijke steekpartij in het uitgaansgebied in amper acht maanden tijd als aanleiding voor een aantal straffe maatregelen. De meest ingrijpende is het invoeren van preventief fouilleren dit najaar. Politiechef Marco Smulders zei eerder deze week tegen deze krant dat het uitgaansgebied niet voor de volle honderd procent wordt afgezet, maar dat korte acties per locatie worden uitgevoerd.