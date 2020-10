Verdachte van ‘aanslag’ met auto op cafébezoekers Rijsbergen zat in België

RIJSBERGEN - De 23-jarige man die wordt verdacht van het inrijden op cafébezoekers in Rijsbergen blijkt te zijn aangehouden in België. Hij zit daar in afwachting van zijn overlevering aan Nederland in de cel. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Breda.

De Belgische politie pakte de verdachte donderdag op omdat de Nederlandse justitie daartoe een rechtshulpverzoek had gedaan. Dat betekent dat de recherche al snel na het geweldsincident op de hoogte was van de identiteit van de verdachte en dat ze er sterk rekening mee hield dat de man in België verbleef.

Het OM laat niks los over de identiteit van de verdachte, maar het staat volgens meerdere bronnen en getuigen vast dat hij een Roemeen is. Waar de man in België is aangehouden en onder welke omstandigheden wil het OM niet zeggen. Mogelijk wordt hij deze week al overgebracht naar Nederland. Woordvoerder Martine Pilaar kan nog niet vertellen waar hij precies van wordt verdacht. ,,Dat maken we bekend bij de voorgeleiding.”

Poging moord of doodslag

De politie gaat er vrijwel zeker van uit dat de verdachte achter het stuur zat. Op basis van getuigenverslagen en bewakingsbeelden lijkt de kans zeer groot dat hem uiteindelijk formeel poging tot moord of doodslag ten laste zal worden gelegd.

Gericht

De verdachte en een kompaan zouden in het feestcafé Jolly Jester Club onenigheid hebben gekregen met andere bezoekers. Op schokkende videobeelden is te zien dat later de bestuurder van een auto voor de zaak gas geeft, snelheid maakt en ogenschijnlijk gericht op een groepje wachtende cafégangers inrijdt en vlucht. Meerdere mensen vliegen door de lucht vliegen. Slechts één persoon raakt gewond. Ze breekt een rib en heeft loop een gekneusde enkel op.

