Verdachte vader en zoon van groot drugslab Rijen vandaag voor de rechter

Burgemees­ter bevreesd voor ‘wapenwed­loop’ na zoveelste steekinci­dent in Breda

16 september Wat is toch aan de hand in Breda waar zondagavond opnieuw met een mes werd gestoken en drie jongeren gewond raakten. Burgemeester Paul Depla wil onderzoek. ‘Zijn wij de enige met dit probleem of speelt het in andere steden ook? Hoe dan ook, er moet wat gebeuren!’