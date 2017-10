Verdachte uit Sint Willebrord ontkent betrokkenheid bij liquidatie Breda: 'Hij heeft een nagenoeg leeg strafblad'

De raadkamer van de rechtbank in Breda heeft besloten dat de man dertig dagen in de cel moet blijven. Hij verschijnt 18 oktober weer op zitting.

Sint Willebrord

Bronnen in Sint Willebrord zeggen dat J. uit de criminele entourage komt rond Corné R., zijn eerder aangehouden plaatsgenoot. Volgens het OM is R. de schutter. In de omgeving van beide mannen, die vlak bij elkaar wonen, heeft de politie uitvoerig buurtonderzoek gedaan. Daarbij toonden agenten volgens getuigen vooral belangstelling voor de wagens waarin de twee reden ten tijde van de moord.

Advocaat Çimen bevestigt dat haar cliënt medeverdachte R. kent. ,,Maar ook niet meer dan dat. Hij hoort zeker niet tot diens entourage. Hij heeft een nagenoeg leeg strafblad." Volgens de raadsvrouw kent J. de derde verdachte in de zaak niet, Piet S. uit Etten-Leur: ,,Er is in het dossier geen relatie tussen hen vastgesteld." Of haar cliënt een sluitend alibi heeft, wil Çimen niet zeggen: ,,Op mijn advies zwijgt hij in verhoor."

In de val gelokt

Politie en OM denken dat Piet S. zijn vriend Peter van der Linde op 6 januari in de val heeft gelokt door hem uit te nodigen op zijn feest in café 't Hoekske in Breda. Nadat nadat S. de Bredanaar die avond naar buiten had begeleid, werd deze op straat doorzeefd met kogels.

Corné R., een bekende van S., kwam als schutter in beeld omdat zijn DNA op hulzen is aangetroffen. Later op de avond bezocht ook hij het feest. Na afloop ging hij met een taxi naar het woonadres van S., zo bleek tijdens een tussentijdse rechtszitting.

Volgens de advocaat van S., Alexander Admiraal, ligt er behalve een vage verklaring van een man uit Sint Willebrord geen bewijs tegen zijn cliënt. De raadsman spreekt van cruciale ontwikkelingen in het onderzoek. Uit recente verhoren is volgens hem gebleken dat een familielid van het slachtoffer de getuige heeft betaald om een verklaring tegen S. af te leggen: ,,Dat maakt die getuige helemaal ongeloofwaardig. De rechter-commissaris heeft mijn cliënt niet voor niets na drie dagen al naar huis gestuurd."

Het Openbaar Ministerie in Breda zegt dat het verhaal over een betaling 'deels klopt' maar gaat niet in op het verloop van het onderzoek.

Motief

Wat het motief voor de moord op Van der Linde is geweest, blijft voor de buitenwacht gissen. Het drama speelt in de wereld van de zware, georganiseerde criminaliteit, waar problemen vaak met (dodelijk) geweld worden opgelost en de tongen doorgaans niet zo los zijn.

Inmiddels staat wel vast dat de politie onderzoekt of de liquidatie mogelijk is gepleegd in opdracht van Klaas Otto. Zeker is dat zowel slachtoffer Van der Linde als verdachte Piet S. een goede bekende was van de No Surrender-oprichter. Het is echter alleszins de vraag of dat op de dag van de moord, 6 januari, nog zo was.

Anderhalve maand na de moord was Piet S. naar zijn zeggen zo bang geworden voor Otto dat hij aangifte tegen hem deed. Hij gaf de recherche videobeelden van een door de rechter verboden ontmoeting van Otto en diens rechterhand Janus de V., die beiden meteen terug naar de cel moesten. S. vertelde dat hij in opdracht van Otto getuigen had moeten beïnvloeden in diens lopende strafzaken voor bedreiging en afpersing.

Weer een paar dagen later, met Otto terug in de cel, betrapte diens tante Piet S. en zijn maat Corné R. tijdens een poging tot inbraak onder haar woonwagen. Zij zouden op zoek zijn geweest naar de verborgen geldkoffers van Otto. S. verklaarde bij de politie dat hij van het bestaan van de koffers wist omdat hij ze in opdracht van Otto geruime tijd had beheerd.