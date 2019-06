Verdachte Tuinzigtse brandmoord in rechtbank: ‘Ik huil al 30 jaar, ik wil hier niet als hoopje ellende zitten’

Update Vrouw uit Breda overleden tijdens 112-sto­ring, omstanders probeerden ambulance te bellen

26 juni Een vrouw is afgelopen maandag thuis in Breda overleden tijdens de landelijke 112-storing. Dat bevestigt de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord Brabant tegenover BN DeStem na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. De NAV wil echter geen direct verband koppelen tussen de dood van de vrouw en de 112-storing. ,,We leven mee met de nabestaanden. We betreuren dat de storing ervoor heeft gezorgd dat 112 een aantal uren niet bereikbaar was.‘’