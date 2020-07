Verdachte steekpartij Terheijden langer vast

TERHEIJDEN/BREDA - De 28-jarige man, die verdacht wordt van de steekpartij woensdagnacht in Terheijden, blijft zeker nog twee weken in de cel.

Dat zegt een woordvoerster van de Bredase rechtbank. De verdachte stak in de nacht van dinsdag op woensdag een 31-jarige man uit Bavel neer in een woning aan de Bredaseweg. Het slachtoffer liep zware verwondingen op en ligt nog altijd in het ziekenhuis in Breda.

De verdachte werd eerder vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Breda. Die besliste tot het verlengen van de hechtenis.

Veel beroering

Wat er zich precies heeft voorgevallen in de woning aan de Bredaseweg is nog steeds onduidelijk. De politie wil geen details geven, omdat het onderzoek nog loopt. Het slachtoffer was op bezoek bij de verdachte.

Het nachtelijke steekincident wekte veel beroering in Terheijden. Het slachtoffer liep een kleine veertig meter zwaar bloedend over de Bredaseweg. Het kostte gemeentelijke werkers de volgende dag uren voordat al het bloed van de stoep was weggespoten.

De verdachte kon vrij snel na het incident bij zijn woning in de boeien worden geslagen.