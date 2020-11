Verdachte steekpartij Terheijden blijft in cel: ‘Er is met corona toch niks te doen, laat mij maar zitten’

Schrik om bloederig tafereel in Terheijden: ‘De man zat van top tot teen onder het bloed’

30 juli TERHEIJDEN - Er gebeurt doorgaans niet veel in Terheijden en zeker niet midden in deze vakantie- en coronatijd. Maar afgelopen nacht was het raak. ,,Die man zat helemaal onder het bloed.’’