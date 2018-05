Verdachte steekpartij Radius College langer vast

videoHet voorarrest van de verdachte van een steekpartij bij het Bredase Radius College in Breda is verlengd. De 20-jarige leerling van de school viel vrijdagochtend een 16-jarig meisje met een mes aan.

Het meisje raakte bij de steekpartij gewond , maar kon diezelfde dag nog het ziekenhuis verlaten. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Breda is de verdachte voorgeleid en moet hij volgende week voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Dan wordt een beslissing genomen over eventuele gevangenhouding van de 20-jarige man. Uit oogpunt van privacy wil de OM-woordvoerder niet zeggen waar de verdachte vandaan komt.

Relationele sfeer

De steekpartij gebeurde vrijdagochtend rond half tien, vlak bij de ingang van de school aan de Terheijdenseweg. De politie zoekt de aanleiding voor de incident in de relationele sfeer. Volgens medeleerlingen was de 20-jarige verdachte verliefd op het meisje, maar werd die liefde niet beantwoord en voelde hij zich afgewezen. De verdachte vluchtte na zijn daad en hij werd na een urenlange zoektocht opgepakt in Raamsdonksveer.

Betekenis

Het incident is begin deze week op de school, die onderdeel is van het ROC West-Brabant, opnieuw aan de orde geweest, zegt een ROC-woordvoerster. "Vooral bedoeld om betekenis te geven aan wat er is gebeurd. Signaleren of er leerlingen zijn die extra zorg of ondersteuning nodig hebben, omdat de schrik er bij hen goed in zat."

Maatregelen