Verdachte steekpartij Bredase wijk Tuinzigt (25) vervolgd voor poging tot doodslag

kaartje HE­MA-ves­ti­gin­gen mogelijk dicht, waar zit de HEMA in West-Brabant?

10:59 Als de HEMA wordt verkocht, dan sluit een deel van de vestigingen haar deuren. Dat voorspelt retaildeskundige Cor Molenaar in reactie op het nieuws dat de verkoop aanstaande is. De winkelketen is al tien jaar in handen van de Britse durfinvesteerder Lion Capital, maar die wil af van het warenhuisbedrijf.