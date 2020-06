Verdachte schietpartij bij De Kapitein is nu alwéér opgepakt

BREDA - Eén van de twee verdachten van de schietpartij op 29 december bij feestcafé De Kapitein in Breda is alwéér opgepakt. Zijn voorarrest was geschorst, maar hij werd vorige week opnieuw in de kraag gevat door de politie, omdat hij weer een strafbaar feit zou hebben gepleegd.

Dat bleek vrijdag bij de rechtbank in Breda, waar een voorbereidende zitting was over de schietpartij. Waarom de 36-jarige Toon D. weer is gepakt, wilden officier van justitie Janne Kerkhofs en D.'s advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen niet zeggen. Mogelijk wordt daar bij een volgende zitting meer duidelijk over. Die is op 25 augustus.

Toon D. zou bij het café aan de Reigerstraat niet zelf hebben geschoten, maar vooral de aanstichter van het geweld zijn geweest. Twee portiers werden van dichtbij geraakt door kogels. Ook een omstander kreeg een kogel door zijn bovenbenen. Die man stond daar waarschijnlijk alleen maar een sigaretje te roken en had helemaal niks te maken met de vechtpartij die aan het schieten vooraf ging.

Zelfverdediging

Bredanaar Daniël K. (34) was de schutter, denkt Kerkhofs. Zij was daarom ook tegen het verzoek om K. voorlopig vrij te laten. De rechtbank was het daarmee eens en besloot hem in de cel te laten. Volgens de verdediging is er een getuige die vertelt dat juist de portiers het geweld begonnen en schoot K. uit zelfverdediging.