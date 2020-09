Verdachte schietpartij bij café De Kapitein in Breda komt voorlopig niet op vrije voeten

BREDA - Verdachte Toon D., die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de schietpartij voor café De Kapitein in Breda, blijft in de bak. Zijn voorarrest in die zaak was eerder opgeheven. Maar inmiddels zit de man uit Hilvarenbeek weer vast op verdenking van wapenbezit.

De strafzaak rondom het uitgaansgeweld eind vorig jaar bij het café aan de Reigerstraat komt op 14 oktober voor. Overigens is D. in dat proces medeverdachte. De man die meerdere beveiligers en een bezoekers in de benen zou hebben geschoten, is de 34-jarige Bredanaar J.K.

Kompaan Toon D. was voor zijn vermeende aandeel in de ruzie voorlopig op vrije voeten gesteld.

Moeder in veiligheid

Maar er zijn meerdere beschuldigingen tegen de Hilvarenbekenaar waarvan de strafzaken door elkaar lopen.

In 2015 kwam hij vervroegd vrij nadat hij driekwart van zijn straf - twaalf jaar - had uitgezeten voor de moord op Flavio Fadda in Tilburg. Eén van de voorwaarden was dat hij zich niet in Tilburg zou vertonen. Maar dat deed hij toch.

Op 19 juni dit jaar werd hij aangehouden bij een inval in de woning van zijn schoonouders. Hij was daar naar eigen zeggen om zijn moeder in veiligheid te brengen. Die woonde tot dan toe in het oosten van het land, maar zou ernstig worden bedreigd door haar ex-partner.

Volledig scherm Schietpartij in centrum Breda. © Perry Roovers - MaRicMedia

De rechter in Breda besliste op 10 september dat hij voor de overtreding van het locatieverbod een maand van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling moest inleveren. Dat is de reden dat hij nu in de cel zit.

Gevaar herhaling

Het arrestatieteam trof bij die inval echter op tafel ook twee tasjes aan. In het ene zaten zijn paspoort, autosleutels en een versleutelde telefoon. In het andere tasje een pistool met dertig patronen. D. zegt dat het tasje met het vuurwapen niet van hem was. Maar er zit wel zijn DNA op. Zijn advocaat voert aan dat dit is gebeurd doordat de politie het wapen op het tasje met zijn paspoort heeft gelegd.

De rechter-commissaris gaat de twee verbalisanten daarover nog ondervragen. De raadsman van D. krijgt nul op rekest met het verzoek om zijn cliënt voorlopig vrij te laten. De politierechter vindt de verdenkingen te zwaar. ,,En dat wordt alleen maar ernstiger als ik naar het strafblad van verdachte kijk. Ik heb er weinig vertrouwen in dat het niet tot herhaling komt.”