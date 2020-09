Verdachte schietincident bij Bredase café De Kapitein moet deel vorige straf alsnog zitten

BREDA - Toon D. (35) uit Hilvarenbeek moet een gedeelte van zijn eerder opgelegde celstraf voor een moord in Tilburg alsnog uitzitten. Hij werd tot twaalf jaar veroordeeld. Als gebruikelijk kwam hij na driekwart van zijn straf, dus na acht jaar, vrij. Maar hij mocht zich niet meer in Tilburg vertonen. Dat deed hij toch.

De rechtbank in Breda vindt dat hij daarvoor een maand van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling moet inleveren. De officier van justitie had het twee weken geleden nog over vier maanden.

Maar de rechtbank neemt als verzachtende omstandigheid mee dat D. naar eigen zeggen in Tilburg was om zijn moeder in veiligheid te brengen: ,,Hij heeft weliswaar de verkeerde keuze gemaakt door zelf zijn moeder weg te brengen, maar we houden er wel rekening mee.”

Ex-partner

In 2015 kwam Toon D. vervroegd na zijn veroordeling voor het doodschieten van Flavio Fadda in Tilburg. Hij mocht echter niet meer in Tilburg komen. Maar op 12 juni van dit jaar was hij er toch. Hij bracht naar eigen zeggen zijn moeder vanuit Oost-Nederland in veiligheid bij zijn schoonouders. Want moeder zou zwaar bedreigd worden door haar ex-partner.

Quote

Bij zijn arrestatie op 12 juni was hij in de woning van zijn schoonouders in Tilburg. Het arrestatieteam trof toen ook twee tasjes aan.

In één daarvan zat een pistool met dertig patronen. In het andere zijn paspoort, autosleutels en een encrypted telefoon. Daarvoor moet Toon D. zich nog verantwoorden.

Schietpartij

En daarnaast speelt ook nog een rechtszaak tegen hem vanwege vermeende betrokkenheid bij de schietpartij voor café De Kapitein aan de Reigerstraat in Breda, eind vorig jaar.

Een veroordeling in die zaak kan hem dus ook nog eens de rest van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling kosten. Los natuurlijk nog van de eventuele straf voor deze beschuldiging.