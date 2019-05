Verdachte reed met wapen door Breda maar ‘wist niet dat er een pistool in de auto lag’

‘Verdachte uit Baar­le-Nas­sau had pistool vanwege drugscon­flict’

13:02 BREDA/BAARLE-NASSAU - Het pistool dat in februari werd gevonden bij een 39-jarige man in Baarle-Nassau zou mogelijk worden gebruikt vanwege een conflict in het drugsmilieu. Dat vertelde een informant aan de politie, zo bleek vrijdag in de rechtbank in Breda.