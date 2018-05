Verdachte liquidatie Peter van der Linde praat mond voorbij tegen undercover

BREDA/SINT WILLEBRORD - De inzet van een undercoveragent zorgt mogelijk voor een doorbraak in het onderzoek naar de liquidatie van Peter van der Linde (60) uit Breda. De geheim agent wist aan verdachte David J. (35) belastende informatie te ontfutselen. De man uit Sint Willebrord is daarom vorige maand voor de tweede keer aangehouden.

Volledig scherm De plek aan de Lunetstraat waar autohandelaar Peter van der Linde werd doodgeschoten. © ron magielse / pix4profs

Vertrouwen

Wat de niets vermoedende verdachte precies heeft verklapt en over de rol van hemzelf hemzelf en mede-verdachten, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het gesprek plaats had in het buitenland, waar de 'politieel informatie-inwinner' kennelijk zijn vertrouwen wist te winnen.

Het Openbaar Ministerie in Breda geeft geen antwoord op vragen over de inzet van het speciale politieteam Werken Onder Dekmantel. Maar bronnen die het onderzoek kennen, bevestigen het verloop van de geheime actie. De advocaat van de man doet er het zwijgen toe.

Zwijgrecht

Het OM maakte op 22 april bekend dat J. opnieuw was gearresteerd. Dat gebeurde op basis van 'nieuwe feiten en omstandigheden'. De politie denkt dat hij de chauffeur was van de vluchtauto waarin de schutter wist te ontkomen. De Willebrorder werd in september vorig jaar al opgepakt maar na enkele weken al vrijgelaten omdat er te weinig bewijs was. In verhoren beriep hij zich steeds op zijn zwijgrecht.

Net sluit zich

Mede door de inzet van de geheim agent lijkt het net zich nu langzaam te sluiten rond de verdachten. Tot voor kort verliep onderzoek naar de criminele moord heel moeizaam.

Auto- en sieradenhandelaar Van der Linde werd op 6 januari 2017 op straat doodgeschoten bij café 't Hoekse in Breda. Hij had daar het verjaardagsfeestje bezocht van (hoofd)verdachte Piet S. (42) uit Etten-Leur. Die werd ook vorig jaar al opgepakt en na een paar dagen weer vrij gelaten.

Zwijggeld

Begin vorige maand kwam er nieuw leven in de zaak. Toen werd S. ook voor de tweede keer aangehouden. Op zitting vertelde de officier van justitie dat uit afgeluisterde telefoongesprekken blijkt hij schutter Corné R. (44) uit Sprundel zwijggeld betaalde.

Ook een recente getuigenverklaring van Klaas Otto bij de politie heeft vermoedelijk een rol gespeeld. De No Surrender-oprichter was bevriend met zowel S. als Van der Linde. De drie deden naar zijn zeggen vrijwel dagelijks zaken met elkaar. Advocaat Louis de Leon zegt dat Otto zeker weet dat S. opdracht heeft gegeven voor de afrekening. Een van de theorieën is dat de verdachte dat deed om van een flinke (drugs)schuld af te komen.

Vaker undercovers