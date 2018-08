Zich 'verder vastpratende' verdachte heftige aanrijding Prinsenkade in Breda blijft vastzitten

updateBREDA – De man die ervan wordt verdacht eind vorig jaar met hoge snelheid een voetganger van het zebrapad op de Nieuwe Prinsenkade in Breda te hebben aangereden, blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die is voorzien in oktober van dit jaar.

Dat werd dinsdagochtend duidelijk tijdens een pro-formabehandeling in de rechtbank in Breda. Volgens de rechter zijn er 'ernstige bezwaren' om zijn voorlopige hechtenis te schorsen. Tijdens de zitting was het slachtoffer van de aanrijding, Bredanaar Robbie Peek, aanwezig. Hij werd bijgestaan door een grote groep familie en vrienden.

Zijn aanrijding zorgde voor een grote schok in Breda, eind oktober vorig jaar. Peek ging een avondje stappen en stak het zebrapad over bij de Hoge Brug, toen het misging. Een automobilist kwam op hoge snelheid aanrijden en reed Peek aan. De automobilist sloeg op de vlucht.

Glas op vest

Na een lange zoektocht werd er in februari een man aangehouden in de cel in Grave: de verdachte is de 24-jarige T.e.B.. Hij zou de auto bestuurd hebben en Peek zwaargewond hebben achtergelaten. Daarom wordt hij verdacht van poging tot doodslag, stelt het Openbaar Ministerie. De glassplinters van de autoruit zouden zowel op de plaats delict, als op het vest van de verdachte, zijn gevonden.

Volledig scherm Voetganger aangereden op Nieuwe Prinsenkade in Breda, automobilist rijdt door. © Perry Roovers/MaRicMedia

Honderd procent

Maar daarmee valt volgens de advocaat van de verdachte, mr. Yehudi Moszkowicz, niet 'voor honderd procent' hard te maken dat zijn cliënt achter het stuur zat tijdens van het ongeval. Sterker nog: de cliënt houdt vol dat hij niet achter het stuur heeft gezeten.

De definitieve tenlastelegging is nog niet gereed: volgens Moszkowicz zou de aanklacht minder heftig moeten zijn. Zou zijn cliënt al vervolgd worden voor de aanrijding, dan moet dat volgens Moszkowicz voor roekeloos rijden zijn, en niet voor poging tot doodslag. ,,Dat is ook een heel ander strafregime."

Quote Triest te horen dat uw oma is overleden zonder dat u afscheid hebt kunnen nemen en we willen aannemen dat het slecht gaat met uw opa. Maar dan nog weegt het maatschap­pe­lij­ke belang zwaarder. Voorzitter rechtbank

Verdenking sterker

Volgens de officier van justitie is er tussen de eerste en de tweede behandeling van de zaak 'niets gekomen dat verdenking poging doodslag minder maakt': ,,We hebben hem daarna nog verhoord: dat maakt verdenking enkel sterker. In het geheel gezien ging hij zich daar nog meer vastpraten", aldus de officier.

Zieke opa

Ook de wens van de verdachte om de gevangenisstraf tijdelijk te schorsen werd afgewezen. Al bij de eerste pro forma zitting was de oma van T.e.B. ernstig ziek: zij is inmiddels overleden. Ook de opa van de verdachte zou niet lang meer te leven hebben. ,,Hij is grotendeels opgevoed door zijn grootouders", aldus Moszkowicz. ,,Hij wil de laatste momenten van zijn opa's leven meemaken."

De rechter: ,,Het is triest te horen dat uw oma is overleden zonder dat u afscheid hebt kunnen nemen en we willen aannemen dat het slecht gaat met uw opa. Maar ook dan vinden wij dat wij de kwestie van uw persoonlijk belang moeten wegen met het belang van de maatschappij. En dat maatschappelijke belang weegt zwaarder. We gaan niet schorsen."