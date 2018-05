Verdachte (42) dodelijke steekpartij Breda was geen bekende van de politie

BREDA - De verdachte van een steekpartij - woensdagavond in Breda - waarbij een 42-jarige vrouw uit Hoogvliet om het leven is gekomen, is een 42-jarige Syriër die al langer in Nederland verbleef. Dat zegt de politie.

Volgens een politiewoordvoerder is er geen relatie tussen de achtergrond van de man en de steekpartij, maar moet de aanleiding gezocht worden in de relationele sfeer. “Voor zover wij een en ander hebben kunnen herleiden hadden zij een relatie. Maar we moeten de verdachte nog uitgebreid gaan horen over hun verhouding.”



De verdachte is geen bekende van de politie, aldus de woordvoerder. “We hebben in ieder geval op dit moment niet kunnen terugvinden of hij vermeld stond in de systemen van ons of van organisaties als Veilig Thuis en GGZ. Maar daar duiken we wel nog in.”

Aardig

Een omwonende, die niet met naam genoemd wil worden, heeft de man vaak gezien. “Ik kwam hem dikwijls op straat tegen. Hij woonde sinds een jaar of twee in de flat. Ik vond hem heel aardig, hij groette altijd heel vriendelijk.”Hij noemt het ‘heel onwerkelijk’ dat de Syriër nu verdacht wordt van het doodsteken van een vrouw. :"Ik kan het niet bevatten."

De steekpartij vond woensdagavond rond half zeven plaats vlak voor een flat aan de Klaverweide in de Bredase wijk Doornbos-Linie. Volgens een ooggetuige stak de man zijn slachtoffer ‘een keer of twintig’. “Zelfs toen zij op de grond lag, bleef hij haar steken. Op een gegeven moment legde hij de jas van de vrouw over haar heen.”

Buurtbewoners reageren geschokt op het dodelijk steekincident. “Zoiets zie je normaal alleen op televisie, nu komt het wel heel dichtbij”, verzucht een buurtbewoonster.

Korenveldje

Politie en andere hulpdiensten waren woensdag snel ter plekke in de Klaverweide. Volgens een getuige is in eerste instantie een andere man aangehouden. “Dat gebeurde in het korenveldje hier vlakbij.” De politiewoordvoerder bevestigt dat: "We hebben inderdaad iemand anders eerst staande gehouden. Dat bleek niet de verdachte te zijn. Daar had die meneer overigens alle begrip voor."

De 42-jarige verdachte is na zijn daad bij zijn auto gaan staan, waarna hij is gearresteerd. Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht waar ze in de loop van de avond is overleden. De politie is verder op zoek naar mensen die foto's of filmpjes van het steekincident hebben gemaakt.