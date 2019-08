Verdachte Bredanaar opgepakt voor schietpartij Leuvenaarstraat in Breda

Niet in Feyenoord-shirt naar Bredase sportschool? ‘Dan gaan we toch in een shirt van Willem II!’

12:20 De meeste fans van Feyenoord moeten er om lachen. De Bredase sportschoolhouder Sander Hoogenboom van FitBody ook. Ooit zette hij in de voorwaarden van zijn sportschool dat sporten in een Feyenoord-shirt echt niet kon in Breda. Nooit serieus bedoeld, maar als grap. Een klant, gehuld in een shirt van de Rotterdam Marathon, had namelijk geroepen dat ie de volgende keer in Feyenoord-shirt zou komen sporten.