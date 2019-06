Verdachte brandmoord Tuinzigt uit beperking: ‘Ik zit in de cel. Maar ik zit ook in mijn hoofd gevangen’

NS start proef met WhatsApp/sms-alert op traject Arn­hem-Dord­recht

27 juni De NS start komende maandag aan de proef om overlast in de trein te melden via WhatsApp of sms. Tijdens deze proef van een halfjaar kunnen reizigers via WhatsApp of sms melden als zij zich onveilig voelen in de trein of op het station. De proef start op het traject Arnhem–Dordrecht.