Verdachte bekent doodsteken Berry van Gool aan de Haven in Breda

videoBREDA - De Bredanaar die ervan wordt verdacht op 13 juli van dit jaar Berry van Gool (28) te hebben doodgestoken aan de Haven in Breda heeft zijn daad bekend. Dat bevestigt Karin Blonk, advocate van verdachte P., woensdag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank van Breda.

Wat zich precies heeft afgespeeld die zaterdagnacht 13 juli, wil de verdachte uit de doeken doen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Advocate Blonk stelt dat P. aan de hand van camerabeelden zijn verhaal wil vertellen. Tijdens de zitting van woensdag is de verdachte niet aanwezig. Nabestaanden van Van Gool wonen de zaak wel bij.

En om die laatste reden betwijfelt de rechter of het tonen van de ‘heftige beelden’ in de rechtszaal wel een goed idee is. ,,De verdachte vindt het vertoon van de beelden heel belangrijk, maar ik kan me goed voorstellen dat het voor de nabestaanden naar is om te zien”, denkt ook Blonk.

Twee dvd's met camerabeelden

Besloten wordt daarom dat P. opnieuw wordt verhoord door de politie, zodat hij binnenskamers zijn verhaal kan vertellen aan de hand van de videobeelden - twee dvd's volgens zijn advocate. Een proces-verbaal daarvan wordt meegenomen tijdens de volgende zitting. ,,Zodat iedereen die professioneel betrokken is bij het onderzoek de beelden ziet.”

P. is na het incident eenmaal verhoord door de politie. Blonk: ,,Daar heeft hij bekend, en daar komt hij niet meer van terug. De verdachte was toen heel emotioneel, het ging niet meer. De politie had daarna geen behoefte meer aan nader verhoor.”

Geen psycholoog of psychiater

De rechter ziet vooralsnog geen noodzaak om P. naar het Pieter Baan centrum te sturen voor een persoonlijkheidsonderzoek. ,,Uit het politieonderzoek komt een beperkt beeld van de verdachte persoon en zijn achtergrond naar voren. De rechtbank kiest ervoor de verdachte nu niet naar een psycholoog of psychiater te sturen. We wachten het reclasseringsrapport af. Dat kan meer reliëf geven aan zijn profiel en achtergrond. We gaan ervan uit dat dit afdoende is.”

Tijdens de volgende zitting wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Wanneer dat is, is nog onbekend.

Motief nog onduidelijk

Bredanaar Berry van Gool werd in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli neergestoken aan de Haven in Breda. Hij overleed een paar uur na de steekpartij in het ziekenhuis.

P. werd direct na het incident aangehouden, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. De verdachte is geboren in Breda maar had op het moment van de steekpartij geen officiële woon- of verblijfplaats.

Preventief fouilleren

De steekpartij was de tweede in amper acht maanden tijd in het uitgaansgebied. Eind 2018 overleed Paul Pluijmert nadat hij werd gestoken na een stapavond.

Voor burgemeester Paul Depla aanleiding om over te gaan tot strenge maatregelen. Sinds deze maand is de politie bevoegd om tijdens stapavonden bezoekers preventief te fouilleren. Die maatregel geldt een half jaar, maar is tot nu toe nog niet ingezet.