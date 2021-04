Verdachte (60) leed aan verlies van bewustzijn: geen straf na aanrijding in Breda waardoor baby overleed

Kamp Rijen, een vergeten tentenstad die de wieg was voor de geboorte van Nederland

8:47 RIJEN - Hier in de bossen tegenover vliegbasis Gilze-Rijen staat de wieg van het huidige Nederland. Verborgen in een gebied rijk van krijgsgeschiedenis. Stiefmoederlijk bedeeld, nog wel. Hier stond de militaire tentenstad voor de veldtocht tegen België in 1831 met 13.000 militairen, net zo veel als er mensen in de Baroniestad woonden. België scheidde zich af.