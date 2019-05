Verdachte (38) van steekpartij station Breda is in Duitsland opgepakt

interview Juz­t-top­vrouw Esther Overweter: ‘Wij zijn hulpverle­ners, geen onderhande­laars'

11:00 Ze is niet te benijden. Amper 16 maanden na het aantreden van Esther Overweter bij Juzt is de bodem van de kas in zicht. Door de bezuinigingen op de jeugdzorg is het geld bij de grootste jeugdzorginstelling van West-Brabant op. Juzt gaat in de uitverkoop. ,,Ik hoop het niet, maar ik moet reëel zijn. Ik denk dat we straks niet meer bestaan.‘’