Verdachte (30) opgepakt voor neersteken drie kinderen in Bredaas park, slachtoffers probeerden ruziënde mensen uit elkaar te halen

De Bredanaar werd in zijn woning in Breda opgepakt. ,,We kregen direct heel veel tips binnengekregen", vertelt een politiewoordvoerder. ,,We konden snel een onderzoeksteam samenstellen, hoe moeilijk dat ook kan zijn in de nacht. Vervolgens zijn we gaan onderzoeken en we kwamen al snel tot de identiteit van de verdachte.”



De woordvoerder beschrijft de situatie zondagavond in het Westerpark als ‘een grote chaos’. ,,Jongeren die het gezien hadden waren in paniek. En natuurlijk waren de slachtoffers er ook. Dat kwam wel binnen bij ons.”