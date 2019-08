Verdachte (16) doodsteken 15-jarige Megan uit Breda blijft vast, jongen verdacht van moord of doodslag

BREDA - De 16-jarige verdachte van het doodsteken van zijn 15-jarige klasgenote Megan in Breda moet twee weken langer in voorarrest blijven. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag besloten bij de voorgeleiding van de jongen in de rechtbank van Breda. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord of doodslag.

Megan werd maandag neergestoken in een woning aan de Bilderdijkstraat in Breda, waar ze samen met haar moeder woonde. Het meisje overleed ter plekke. Pogingen van toegesnelde hulpverleners om haar te redden mislukten.

Niet lang daarna werd een 16-jarige jongen aangehouden nadat hij zichzelf telefonisch bij de politie had aangegeven. Inmiddels is duidelijk dat verdachte en slachtoffer het afgelopen schooljaar bij elkaar in de klas hebben gezeten op het Onze Lieve Vrouwe Lyceum.

De 16-jarige zit in beperking en mag alleen zijn advocaat spreken.

Speciale regels

Volgens persrechter Tessa Huiskamp van de rechtbank Zeeland-West-Brabant zit de jongen vast in een huis van bewaring, ergens in Nederland. Huiskamp wil niet ingaan op ‘specifieke verdenkingen en omstandigheden’ in deze zaak. “We hebben te maken met een minderjarige verdachte, daarbij gelden speciale regels van het jeugdstrafrecht. Dat betekent dat we nog meer terughoudendheid in acht nemen.”

Geschokte maatschappij

De rechter-commissaris besloot om de 16-jarige verdachte veertien dagen langer in voorarrest te houden. “Het feit dat hij twee weken langer wordt vastgehouden, betekent dat we het over een ernstig feit hebben wat tot een geschokte maatschappij heeft geleid. Dat is een zwaarliggende reden voor deze beslissing.”

Deze periode, zo legt Huiskamp uit, stopt automatisch over twee weken. “Zijn er redenen om hem langer vast te houden, dan is er een nieuwe vordering van de officier van justitie nodig. Daar zal dan eerst de rechter-commissaris naar kijken, waarna een driekoppige raadkamer van de rechtbank een besluit neemt.”

Gegronde redenen

Huiskamp meldt dat bij minderjarige verdachten nog meer naar de persoonlijke belangen wordt gekeken dan bij volwassenen als het gaat om in vrijheid het proces af te wachten. “Bij jongeren geldt dat ze in principe in vrijheid blijven, tenzij er gegronde redenen zijn.”

Nieuwe vordering