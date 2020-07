Verdacht echtpaar crystalmethlab Zundert in zak en as: ‘Loods via vertrouwde bekende verhuurd’

video Automobi­list ramt vijf geparkeer­de auto's in Breda

7:54 BREDA - Een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.48 uur vijf auto’s geraakt die stonden geparkeerd in de Acaciastraat in Breda. De bestuurder is aangehouden en door de politie en overgebracht naar het politiebureau.