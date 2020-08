Verdaasdonk nieuwe chef van SP in raad Breda

BREDA - Inge Verdaasdonk is de opvolger van Bas Maes als voorzitter van de driekoppige SP-fractie in de gemeenteraad van Breda.

Eerder deze week liet Maes weten dat hij stopt met zijn werk als fractiechef. Dat werk was moeilijk te combineren met zijn nieuwe baan. Verdaasdonk is sinds 2016 lid van de socialistische fractie, eerst als commissielid, later als raadslid. De kersverse fractiechef werkt als zelfstandige in de zorg en woont samen met haar twee dochters in de Belcrum. Ze heeft een relatie met haar SP-collega in de raad, Dirk Uijl.

Toekomst tegemoet

Volgens SP-afdelingsvoorzitter Oscar van Raak heeft Verdaasdonk zich als raadslid ‘met succes ingezet voor mensen in armoede, de zorg en vrijwilligersorganisaties’: ,,Met haar als fractievoorzitter zien we de toekomst van de SP in Breda met vertrouwen tegemoet.’’

Zelf zegt de nieuwe fractievoorzitter: ,,Ik ben vereerd dat ik het vertrouwen van de fractie krijg om voorop te gaan in de strijd voor een eerlijker en socialer Breda. Een Breda voor iedereen.’’

Verbazing uitgesproken

In de raad heeft Verdaasdonk onder meer van zich laten horen vanwege haar kritiek op de invoering van een bedelverbod, een voorstel om een vuurwerkreferendum te organiseren en haar inzet voor minima van wie een deel van het eigen risico is ingehouden. Deze zomer heeft ze ook haar verbazing uitgesproken over het feit dat er na 1 september in Breda geen coronateststraat meer is.

Met de opvolging van haar voorganger Bas Maes is Verdaasdonk is de eerste vrouw die voorzitter wordt van de socialisten in de Bredase raad.