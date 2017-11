Verbouwing Mezz zeker niet vóór 2019

BREDA - Zelfs als zou de Bredase gemeenteraad in een van de komende weken besluiten extra geld uit de trekken voor Mezz, dan kan de verbouwing van het poppodium niet meer in 2018 plaats vinden.

Dat bleek donderdagavond bij een vergadering van de gemeenteraad. Als Mezz verbouwd zou worden, moet dat in de zomermaanden plaatsvinden om de programmering van het podium niet te veel in de weg te zitten. "Door de complexiteit van de verbouwing is 2018 dan sowieso niet meer haalbaar," aldus wethouder Marianne de Bie.

De verbouwing was gepland voor 2018. In oktober maakte het college van B&W bekend de verbouwing uit te willen stellen, omdat de definitieve kostenberekening 4,5 ton hoger viel dan de 1,35 miljoen euro die in de begroting was opgenomen. Maar als de raad snel zou besluiten alsnog extra geld uit te trekken, leek 2018 mogelijk toch haalbaar. Dat blijkt dus niet het geval.

Of er een meerderheid in de raad te vinden is om extra geld vrij te maken, is overigens nog niet duidelijk. Donderdagavond vond een beeldvormende sessie plaats over Mezz, waarin raadsleden alleen vragen mochten stellen aan de wethouder en aan Mezz-directeur Frank Van Iersel.

Daarbij bleek dat Mezz ook dit jaar weer op een verlies afstevent. "We verwachten een tekort van 30.000 tot 40.000 euro," aldus Van Iersel. Ook de afgelopen jaren maakte Mezz verlies.

Het toont volgens Van Iersel des te meer aan dat een grondige verbouwing nodig is. Het plan is dat daarbij onder meer dat de grote zaal, balkon en foyer beter en ruimer ingericht worden, wat volgens Van Iersel een positief effect op de exploitatie zal hebben. Een ander belangrijk punt is de vergroting van de laad- en losruimte.