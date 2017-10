Verbouwing Mezz gaat voorlopig niet door

De voorbereidingen voor de verbouwing, die plaats had moeten vinden in de zomer van 2018, worden nu stil gelegd, schrijft het Bredase college in een brief aan de gemeenteraad.

Wel is duidelijk dat een eventuele verbouwing pas vanaf het voorjaar 2019 plaats kan vinden. Een besluit daarover wordt nu over de verkiezingen van 2018 heen getild. 'In de overdracht naar het nieuwe college zullen wij dit knelpunt nadrukkelijk meegeven,' aldus het college in de brief.