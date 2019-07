Verbouwing Bavels klooster tot hotel is weer stilgelegd

Overgedragen

Het besluit werd aangevochten bij de voorzieningenrechter. Ter zitting werd bekend dat de omgevingsvergunning in oktober 2018 was overgedragen aan Old Willow BV in Utrecht, met gemeentelijke stempels en al. De kort gedingrechter oordeelde op 21 juni dat de bouw ten onrechte was stilgelegd. Volgens de rechter was sprake van een ‘gebrek in de gemeentelijke administratie’. De gemeente had zich tot de verkeerde partij gewend. De verbouwing kon weer opgestart worden. Maar daar liet de gemeente het niet bij zitten.