Verbouwing Baronielaan onderweg

Iedere fase duurt ongeveer vier weken. De aannemer werkt steeds in een vak van ongeveer 50 meter. Eerst vervanging van het riool, dan komt er op dit gedeelte van de Baronielaan nieuwe bestrating in: klinkers in plaats van asfalt, zoals het vroeger was. Ook komen er nieuwe lichtmasten. Zonder tegenslag is de klus eind 2018 geklaard, dan gaan er nieuwe bomen in. Borden geven de omleidingen aan.