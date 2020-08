Verbittering over afwezigheid Belg die stomdronken en spookrijdend vrouw zwaar verwondde op A58

BREDA - Een 44-jarige Belg moet als het aan justitie ligt zeven maanden de bak in, omdat hij stomdronken een ongeluk veroorzaakte toen hij over de A58 bij Breda aan het spookrijden was. Dat eiste officier van justitie Emi Verhoeven dinsdag bij de rechtbank in Breda.

De verdachte, die in Antwerpen woont, was niet naar de rechtbank in Breda gekomen. Precies zoals het slachtoffer van het ongeval had voorspeld.

De destijds 47-jarige vrouw uit Breda was daarom zelf ook niet naar de rechtbank gekomen. Wel liet ze haar woede blijken via haar advocaat. ,,Ik zit er het meest mee dat ik nog nooit iets van hem heb gehoord. Geen kaartje, geen bloemetje, niet eens een berichtje dat het hem spijt.‘’

Hele fles cognac

Want schuld aan het ongeluk staat voor de officier van justitie wel vast. De man zou tegen de politie hebben gezegd dat hij wel een hele fles cognac had gedronken, voor hij in de auto was gestapt. Hij was op 6 augustus 2017 tegen de richting de snelweg op gereden en knalde daar midden in de nacht tegen de auto met de Bredase aan.

Het slachtoffer: ,,Ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen en dat ik mijn zoontje van 6 jaar nooit meer zou zien. De klap, de airbag, het draaien, de brandweer die me uit het wrak moest snijden. Dat zit voor altijd in mijn geheugen.''

De spookrijder moest blazen en daaruit bleek dat hij bijna vijf keer te veel alcohol op had. Hij weigerde nadien op het politiebureau nog een bloedproef. Ook dat is een strafbaar feit.

Nog steeds last

De vrouw heeft heel lang gewerkt aan haar herstel. Inmiddels kan ze alles weer, maar ze heeft nog steeds soms last van haar rug.

De rechtbank doet 18 augustus uitspraak.