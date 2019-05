Verbindingscommissie moet ABG-samenwerking verbeteren

Automobi­list rijdt door na aanrijding met motor in Wagenberg, politie vermoedt opzet

12:02 WAGENBERG - Een motorrijder is vrijdag 24 mei zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Wagenbergsebaan in Wagenberg. De 39-jarige motorrijder zegt met opzet aangereden te zijn door de automobilist, de politie is op zoek naar getuigen.