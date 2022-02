Verbinding Asterdplas met Mark zit er niet in: ‘België loost te veel fosfaat in de rivier’

De wens om de Asterdplas te verbinden met de Mark is geen haalbare kaart. Dat bleek tijdens een sessie van de gemeenteraad over ‘Varen in Breda'. Dick Vuijk ( Breda Beslist) en Patrick Smans (D66) zien de verbinding van de Mark met de Asterdplas als een mooie uitbreiding voor de waterrecreatie. ,,Probleem is dat er in België van alles in het water wordt geloosd. Vooral fosfaten”, aldus wethouder Kranenborg. ,,Dat zou ten koste gaan van de waterkwaliteit van de Asterdplas. En dat is al een zorgenkindje. Dat gaan we dus niet doen.”