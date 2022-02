Verbied jongeren onder de 18 jaar om alcohol te drinken, het helpt echt

Tot 1 januari 2014 was het voor jongeren vanaf 16 jaar toegestaan om alcohol te kopen. Deze leeftijdsgrens ligt nu op 18 jaar.

Om tegelijkertijd een nieuwe sociale norm neer te zetten, is de campagne NIX18 opgezet: niet roken en niet drinken onder de 18. De campagne heeft resultaat: vergeleken met 2013 maken steeds meer ouders met hun kinderen de NIX18-afspraak. Toch daalt het drankgebruik de laatste jaren niet verder.

Wat is er aan de hand? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze jongeren gezonder opgroeien? De sleutel hiertoe ligt bij de ouders: die hebben namelijk veel meer invloed dan ze zelf denken.

Goed op de hoogte

In de regio Breda voeren minderjarigen en hun ouders na een ziekenhuisopname door drank of drugs een gesprek met een preventiewerker van Novadic-Kentron. Het komt bijna nooit voor dat ouders het goed vinden dat hun kind dronken wordt.

Ook zijn zowel ouders als kind doorgaans goed op de hoogte van de risico's van alcoholgebruik op jonge leeftijd, zoals de kans op beschadiging van de hersenen, verslaving op latere leeftijd, agressie, ongewenst seksueel contact, verminderde schoolprestaties, geweld enzovoorts. En toch staan veel ouders matig alcoholgebruik door hun kind toe. Waarom?

Veel ouders geven aan dat ze - in hun optiek - jongeren op het gebied van drank en drugs het beste kunnen begeleiden door alcoholgebruik niet te verbieden, maar jongeren te vragen en te leren om hun gebruik te matigen. Steevast volgt dan de opmerking: als je het verbiedt, dan gaan ze het juist doen.

In het ziekenhuis

Toch hebben ze op dat moment een gesprek met ons, omdat hun kind door te veel alcoholgebruik in het ziekenhuis is beland, dus niet verbieden helpt in elk geval ook niet.

Zit er enige waarheid in het geloof dat verbieden averechts werkt? Natuurlijk zijn er jongeren die drinken terwijl het hen is verboden. Maar drinken zij omdat het is verboden, of ondanks dat het verboden is?

Als wij deze jongeren spreken, geven ze nooit aan alcohol te drinken uit verzet tegen de regels van hun ouders, of omdat ze door die regels juist nieuwsgierig zijn geworden. Ze drinken omdat ze met de rest mee willen doen of vanwege het verwachte effect.

Maar ook al zijn er jongeren die drinken ondanks een verbod, de kans daarop blijkt steevast wel kleiner dan bij jongeren van wie de ouders geen strikte regels stellen. Met andere woorden: regels stellen helpt dus wel degelijk.

Een vergelijking met IJsland is in dit opzicht interessant. IJsland heeft de laatste twintig jaar een vernieuwende preventieaanpak toegepast om het middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) aan te pakken onder jongeren. En met succes!

In 1998 was 42 procent van de IJslandse 15- en 16-jarigen in de laatste dertig dagen dronken geweest. In 2017 was dit gedaald naar nog maar 5 procent. In Nederland is dat voor 15-jarigen 23 procent en voor 16-jarigen zelfs 34,2 procent. Voor roken en drugs is het succes vergelijkbaar.

Warm en standvastig

In Nederland wilden we graag weten wat de factoren zijn die aan dit succes bijdragen. Daarom is een delegatie uit IJsland in ons land op werkbezoek geweest. Er was één ding dat de IJslanders vooral opviel: Nederlandse ouders staan veel vaker alcoholgebruik door hun kind toe dan IJslandse ouders.

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft over dit werkbezoek een mooie reportage gemaakt die terug te vinden is op YouTube.

De manier waarop je regels stelt, is daarbij essentieel. Onderzoek laat zien dat een autoritatieve opvoeding (niet te verwarren met autoritair) het meest effectief is om alcoholgebruik bij pubers te voorkomen. Autoritatieve ouders zijn warm en betrokken, maar standvastig in het stellen van regels.

Ze luisteren naar hun kind, tonen begrip voor hun gevoelens, er wordt niet gescholden en er wordt geïnvesteerd in samen tijd doorbrengen en leuke dingen doen.

Als er regels worden gesteld, is dat altijd een eerste stap. Het werkt namelijk alleen als jongeren ook kunnen verwachten dat er consequenties volgen als zij de regels overtreden. Die consequentie moet beheerst worden opgelegd, en in verhouding tot de overtreden regel. Een te strenge straf leidt tot frustraties en onbegrip. En vergeet vooral niet dat het belonen van positief gedrag minstens zo belangrijk is.

Nog geen slokje

Stel de regels al ​voordat de puber met het drinken van alcohol is begonnen. Regels alsnog instellen als het ongewenste gedrag al heeft plaatsgevonden, is altijd lastiger.

Het is dus wel degelijk mogelijk om het alcoholgebruik onder de jeugd de komende jaren nog verder te laten dalen. Ouders moeten af van de misvatting dat verbieden niet werkt. Het werkt heel goed, als het hand in hand gaat met warmte en betrokkenheid. Wees consequent (geen druppel alcohol onder de 18, ook niet een slokje champagne met oud en nieuw) en geef zelf ook het goede voorbeeld door te laten zien dat je het ook gezellig kunt hebben zonder alcohol.

Gezond en gelukkig

Voor het succesvol terugdringen van alcoholgebruik en het welbevinden onder jongeren zijn verschillende beschermende factoren in de omgeving van jongeren van belang. Dat zijn onder meer de sociale omgeving van het kind, school, vrijetijdsbesteding en de opvoedingsstijl van de ouders. En dat laatste blijkt de meeste invloed te hebben van allemaal.

Uiteindelijk willen alle ouders hetzelfde, namelijk dat hun kinderen gezond en gelukkig opgroeien. En daar hebben ze gelukkig enorm veel invloed op.

Alex van Dongen is preventiewerker bij Novadic Kentron. Deze organisatie voor verslavingszorg werkt in heel Brabant.