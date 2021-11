Verbeeten Challenge in Breda: fietsen, rennen of wandelen voor het goede doel

De Verbeeten Challenge is al jaren een begrip als sponsorloop in Tilburg. En is sinds dit jaar dus ook in Breda neergestreken. Lopend, rennend en fietsend is zondag 23.576 euro opgehaald ten behoeve van het Verbeeten instituut. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit sponsorevenement afgelopen april plaats zou vinden. Vanwege de coronamaatregelen van dat moment, is gekozen voor november.

Helemaal officieel bezien, is de Bredase Verbeeten Challenge van dit jaar de tweede editie in deze stad. ,,In 2019 hebben we een kleiner evenement gehouden in het Mastbos”, zegt Margot Diepen namens de organisatie. ,,Dit is de eerste keer dat we het zo groots aanpakken.”

Op het plein tussen de evenementenhal en de bioscoop in, is een start- en finishplek verrezen en een tent waar deelnemers zich in schrijven of na afloop nog even een kopje koffie nuttigen. Het Verbeeten Instituut is een behandelcentrum op het gebied van radiologie en nucleaire geneeskunde. Het deze dag ingezamelde geld gaat naar eigen onderzoek rondom een recentelijk aangeschafte hyperarc, waarmee hersentumoren efficiënter bestraald kunnen worden met minder bijwerkingen.

Volgend jaar opnieuw

Volgend jaar keert de Verbeeten Challenge terug in Breda, dan op 26 juni. ,,November is qua weer natuurlijk niet altijd even best”, zegt Diepen. Deze dag mazzelt de organisatie in elk geval met droog weer. Al staat er een behoorlijke wind. Lian uit Teteringen ziet er na 130 kilometer fietsen (de langste afstand) nog verrassend fris uit. De wielertocht voerde Lian langs de drie Verbeeten Instituten in Breda, Tilburg en Den Bosch. ,,Vanaf Den Bosch had ik wind tegen”, zegt ze na aankomst. Over de route is ze lyrisch. ,,Die was fantastische. En de lunch met broodjes onderweg, was uitstekende lunch. Volgend jaar ben ik er weer bij!”

Volledig scherm Een enthousiaste deelnemer © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Volledig scherm De Verbeeten Challenge. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden