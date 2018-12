Verbazing over sluiting Taco Bell in Breda: waar ging het mis?

EINDHOVEN/TILBURG/BREDA - Anderhalf jaar na de opening in Eindhoven is Taco Bell aan de Rechtestraat in Eindhoven al weer dicht. Ook de vestigingen van de Amerikaanse fastfoodreus in Tilburg en Breda zijn op slot . In een wat vreemde en korte verklaring stelt de Nederlandse franchisenemer dat de locaties ondanks succes moeten sluiten maar dat het enorme potentieel van Nederland nader bekeken gaat worden.

De sluiting is opmerkelijk aangezien de rijen voor de deur de eerste weken tot ver in de straat stonden. Volgens marketingdeskundige Paul Moers heeft het er alle schijn van dat Taco Bell met de verkeerde franchisenemer in zee is gegaan. ,,We vreten ons massaal door de winkelstraten en dan kan een populaire keten als Taco Bell eigenlijk niet mislukken", stelt hij.

Klooien

,,Maar de man is blijven klooien met drie filialen en dan krijg je de kosten van bijvoorbeeld de logistiek natuurlijk nooit terugverdiend. Met dit soort franchiseformules moet je meteen doorstoten om markt te veroveren. Het lijkt erop dat de franchisenemer er te makkelijk over gedacht heeft. In de eerste jaren moet je er bovenop zitten. Uren maken, personeel begeleiden, kennis hebben van vastgoed en centen om meer zaken te openen.”

Potentieel