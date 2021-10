Veilinghal Zundert was voor één avond een ‘stube’ met bierpullen en braadworsten

Maar wel in grote getale. ,,Er zijn online 700 kaarten verkocht. Laat daar tien procent niet van komen, dan zijn er nog ruim 600 man binnen’’, zegt Anton van Opstal. Hij doet deze avond het woord namens het team achter het feest, van de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak. We zitten in een apart hokje, want binnen in de hal is praten onmogelijk. Al lijkt geen van de aanwezigen daar mee te zitten.



Volgens Van Opstal is de CLTV-hal voor de tweede keer als ‘Stube’ ingericht: ,,Alle medewerking, echt heel fijn. Het is de zesde keer dat we het Oktoberfest houden. Vorig jaar uiteraard niet, door corona. Ook dit keer was het lang onzeker of het door kon gaan, maar een week of drie, vier geleden hebben we de knoop doorgehakt. Dus we hadden weinig tijd voor de voorbereiding. Met de aankleding van de hal zijn we woensdagavond begonnen. Vanavond na afloop beginnen we meteen met afbreken en opruimen, zodat we de hal morgen weer helemaal schoon kunnen overdragen.’’