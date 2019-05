Veiligheidsinstituut: Remtouw bij tokkelbaandrama Breda verkeerd gebruikt, instructeur handelde onjuist

Extra asfalt: files tunnelbak zuidelijke rondweg zijn nu stuk korter

7:00 BREDA - De doorstroming bij de vaak zo gevreesde 2 x 1-baans tunnelbak op de zuidelijke rondweg in Breda is aanzienlijk verbeterd. Sinds op de koppen van de flessenhals extra asfalt is gelegd (opstelstroken, rijbanen) zijn de files in zowel de ochtend- en avondspits honderden meters korter.