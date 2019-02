‘Veiligheid op school nooit ondermijnen’

Bredase reality­ster Alex Maas wint bokspartij van Temptation-ri­vaal

15 februari BREDA / ALMERE - Aan de vete tussen de Bredase realityster Alex Maas en zijn Temptation Island-rivaal Niels van der Zanden lijkt vooralsnog een einde gekomen. In Almere stonden de twee kemphanen vrijdagavond tegenover elkaar in de boksring, met Maas als winnaar. Hij sloeg Van der Zanden in de derde ronde naar de grond, waarna de partij was afgelopen.