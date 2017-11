Veilig oversteken of niet? Deze West-Brabantse 'zebrapaden' zaaien twijfel

Knipperlichten, extra borden en regenboogstrepen, alles wordt uit de kast gehaald om de voetgangersoversteek onder de aandacht van de automobilist te brengen. Maar maakt dat een zebrapad ook veiliger?

In de wijk Tuinzigt in Breda bijvoorbeeld, daar ligt geen zebrapad, maar een koeienpad. In 2014 onderging de oversteek een metamorfose. Een initiatief van leerlingen en ouders van de nabijgelegen basisschool De Boomgaard, bedoeld om de automobilisten op de overstekende kinderen te attenderen.

Volledig scherm Geen zebrapad, maar een koeiepad. Kun je hier in de Tuinzigtlaan in Breda als voetganger veilig oversteken? © Tom Hayes

En in Roosendaal ligt een regenboogzebrapad, bedoeld om aandacht te vragen voor homo's en lesbiennes. Een mooie geste, die ook in Raamsdonksveer binnenkort navolging krijgt. Maar, zo stellen een aantal politieke partijen aan de kaak, snapt de automobilist nog wel dat dit een zebrapad is?

Volledig scherm Mooi gebaar, zo'n regenboogzebrapad zoals hier op de Burgemeester Freijterslaan/Laan van Brabant in Roosendaal. Maar veiliger? Dat niet. © peter van trijen/pix4profs

En deze dan, de recent aangelegde 'zebrakrab' op het Stationsplein in Bergen op Zoom. Precies op de plek waar tijdens de Vastenavend prins Nilles III arriveert. Een vastenavendsymbool. Zwart-wit gestreept, ziet eruit als een zebrapad. Maar is het absoluut niet. Verwarrend.

Volledig scherm De Krab springt er uit op het vernieuwde Stationsplein in Bergen op Zoom. © Jan van de Kasteele

Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland en verkeersdeskundige Ruud Hornman van de NHTV zijn eensgezind: hoe bonter een zebrapad, hoe onduidelijker en dus onveiliger die wordt. ,,Die toeters en bellen zijn nergens voor nodig'', zegt Stomphorst. ,,Ik ben absoluut niet tegen extra attentiewaarde. Maar wel als je daarmee een tegenbeweging probeert op te zetten, zoals de genderneutrale paden. Zoiets moet je niet combineren met de verkeersregels. Zorg voor een eenduidige markering, anders raakt de automobilist juist in de war en weet hij niet of hij nu moet stoppen of niet.''

Oerwoud van borden

Knipperlichten zoals bij de zebrapaden op de Graaf Hendrik III-laan in Breda kunnen nog onder de noemer van extra voorzieningen geschaard worden, meent Ruud Hornman. ,,Maar alsjeblieft niet meer dan dat, anders krijg je weer een kermis.'' Hij pleit ervoor dat het oerwoud van borden rond een oversteekplaats verdwijnt. ,,Borden die niet bijdragen aan de veiligheid, maar de verantwoordelijkheid bij de wegbeheerder wegneemt. Zodat wanneer er een ongeluk gebeurt, hij in elk geval niet aansprakelijk kan worden gesteld.''

Volledig scherm Het zebrapad aan de Graaf Hendrik III-laan in Breda heeft een bord met knipperlichten en camera's. © Tom Hayes

Ook het wetboek is duidelijk over wat precies een zebrapad is:

Een zebrapad wordt dwars op de weg aangebracht en bestaat uit witte strepen van ten minste vier meter breed. Bij een zebrapad moet altijd het bord L2 (blauw bord) geplaatst zijn, behalve als er verkeerslichten aanwezig zijn.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zegt dat zebrapaden veilig zijn, zolang niet te veel wordt afgeweken van die wettelijke eisen:

Er bestaan ook oversteekplaatsen die gemarkeerd worden door kanalisatiestrepen. Dat zijn strepen aan weerszijden van een oversteekplek. Deze kanalisatiestrepen hebben geen juridische status, ze geven slechts de plek aan waar voetgangers zouden kunnen oversteken. Bestuurders zijn daar niet verplicht voetgangers voor te laten gaan. De onduidelijke status van kanalisatiestrepen veroorzaakt verwarring en dus onveiligheid.

Twijfel je of het wel veilig is om over te steken op een quasi-zebrapad? Altijd goed uitkijken, en nooit zomaar ervan uitgaan dat het verkeer stopt. Als de weg vrij is, bereik je veilig de overkant.