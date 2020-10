Vegetarische slagers stappen over naar Zundertse thee

ZUNDERT- Een gedeelde passie voor natuur en bewust ondernemen, heeft ertoe geleid dat Jaap Korteweg en Niko Koffeman, oprichters van De Vegetarisch Slager, zijn gaan samenwerken met het Zundertse bedrijf Tea by Me.

Tea by Me kweekt lokaal thee. ,,Daardoor is er een korte keten", zegt oprichter Johan Jansen. De thee voor de lokale markt groeit op Nederlandse bodem, hoeft niet uit verre landen te worden gehaald, waardoor er minder verkeersbewegingen zijn en het milieu wordt ontlast.

Groei

De nieuwe samenwerking maakt het voor de Zundertse onderneming mogelijk om de productiecapaciteit omhoog te schroeven. In Zundert zelf is het de bedoeling dat er straks zes tot zeven hectare theeplanten worden gekweekt. Daarnaast wil Tea by Me uitbreiden naar andere Europese landen. ,,Zodat ook daar op korte afstand van de consument thee wordt geproduceerd", zegt een medewerkster van Tea by Me.

Zij vertelt dat het partnerschap met de oprichters van De Vegetarische Slager, heel wat meer inhoudt dan alleen een investering. ,,Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van bewust ondernemen.”

Supermarkt

Oprichter Jansen ontwikkelde met Tea by Me in acht jaar een theeplant die in het Europese klimaat floreert. Sinds 2018 kweekt en maakt hij onder de naam JOAN Local Teamakers thee waarvoor hij datzelfde jaar de prestigieuze AVPA International Teas of the World Contest in Parijs won. De thee is inmiddels in verschillende Nederlandse supermarkten te koop.