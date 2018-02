Veganistische leefstijl in opkomst

Zes keer meer veganisten in Nederland in 22 jaar tijd. Steeds meer mensen laten dierlijke producten links liggen en kiezen voor een plantaardige levensstijl. Maar het Voedingscentrum waarschuwt dat een te snelle overstap kan leiden tot bloedarmoede en problemen aan het zenuwstelsel.

Na het zien van een documentaire waarvan ze een nacht niet kon slapen, besloot Michelle Hendriks (23) uit Breda in oktober om veganist te worden. "Ik ben het niet eens met de gang van zaken rondom de bio-industrie en ik wil die rotzooi gewoon niet in mijn lijf."

Ze vindt dat veel mensen hun ogen sluiten voor wat er gebeurt in de dierenindustrie. "Maar het wordt steeds moeilijker om onze ogen te sluiten."

In Breda één restaurant

Michelle Hendriks is veganist. Hendriks merkt dat meer mensen veganist worden, zo ook in haar vriendengroep. "Toch lopen we in Nederland achter. In Breda hebben we één restaurant waar je als veganist kan dineren. Lunchen gaat wel op meer plekken."



Nederland telde 16.000 veganisten in 1996. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Veganisme zijn er nu zo'n 100.000 mensen die enkel plantaardig eten. Dierenrechtenorganisatie Bite Back wil dat nog meer mensen veganist worden en houdt daarom op zondag 4 maart een 'Vegan Outreach Actie' in de binnenstad van Breda. Actievoerders gaan een formatie vormen met borden en tonen beelden van dierenleed. Ook kunnen mensen door middel van virtual reality ervaren hoe het leven van een kip of varken is, van begin tot eind.

Bite Back gaat uit van het principe dat dieren een waarde op zich hebben en er niet enkel zijn om de behoefte van de mens te vervullen. Alex Romijn is al vijftien veganist en tevens woordvoerder bij de dierenrechtenorganisatie. Als hij vroeger op straat actievoerde met Bite Back wisten maar weinig mensen van veganisme af. Dat is veranderd. "Nu komen we veel mensen tegen die al plantaardig eten. Het is erg aan het veranderen."

Met de actie in Breda wil de organisatie mensen 'confronteren, informeren en inspireren zodat ze stappen gaan zetten om veganist te worden'.

Bewuster

Documentaires als 'Cowspiracy' en 'What the health' die beide ingaan op het eten van vlees en de impact van vee-industrie op het milieu, zorgen ervoor dat mensen bewuster nadenken over het eten van dierlijke producten.

De Bredase Hendriks is een van deze mensen. Wel wil ze waarschuwen dat je niet in één keer alleen plantaardig kan eten. "Want dan kom je vitamine B12 tekort. Ik heb het zelf ervaren. Als ik een wondje had, werd het meteen een pijnlijke ontsteking. En dat op meerdere plekken. Ik kwam dus vitamine B12 tekort en dat slik ik er nu bij. Daar moet je wel rekening mee houden als je veganist wil worden."

Meer groenten

Dat beaamt Astrid Postma, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. Volgens Postma moeten mensen zich eerst in veganisme verdiepen om de overstap op een verantwoorde manier te kunnen maken. Het heeft namelijk twee kanten: "Plantaardig eten vergroot de kans op vitaminetekort, maar anderzijds laat wetenschappelijk onderzoek zien dat het de kans op hart- en vaatziekten verkleint. Omdat veganisten vaak gezonder leven en meer groenten eten."

Volgens de expert zit vitamine B12 in dierlijke producten, zoals melk, vlees, vis en eieren. Veganisten moeten vitamine B12 erbij slikken. "Als het tekort oploopt leidt het tot bloedarmoede en problemen aan het zenuwstelsel. Ook is het belangrijk om voldoende eiwitten uit plantaardige bronnen te halen."

Eigen manier

Marion Pluimes is iemand die wel weet hoe ze de juiste producten moet verwerken in veganistische gerechten. Ze is eigenaresse van vega(n) Restaurant LOFF in de Wilhelminastraat en mede-eigenaresse van en docent bij De Groene Kookacademie. Ze houdt er niet van om stempels als ‘vegetarisch’ of ‘veganistisch’ te plakken: “Zelf eet ik alles behalve vlees en vis. Ik vind het belangrijk dat iemand eet zoals hij of zij wil. En niet omdat je vegetarisch of veganistisch bent. Iedereen vult het op zijn eigen manier in.”

Zo streeft ze ernaar om alles vanuit het wel te benaderen. Dus wat kan én mag je wel eten. “Ik wil dat mensen lekker en volwaardig eten. Ook thuis. Dus als iemand in het restaurant om het recept vraagt, krijgt ie dat ook.”

Ze merkt ‘heel duidelijk’ dat steeds meer mensen voor een plantaardige leefwijze kiezen. Dat komt door haar werk bij De Groene Kookacademie, maar ook door de gasten in haar restaurant waar de kaart voor tachtig procent bestaat uit veganistische gerechten en twintig procent uit vegetarische gerechten. “We krijgen veel vragen. Ook krijgen we regelmatig bezoek van bloggers die komen lunchen, dineren of een taartje komen eten.”

Gezonde leefstijl

Volgens haar wordt er in de media ook steeds meer aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Wat ook een reden kan zijn voor de groei van het aantal veganisten.

Toch denkt Pluimes niet dat het aantal veganisten het aantal vegetariërs gaat overstijgen. “Ik denk wel dat het uiteindelijk op gelijke hoogte uitkomt. We zijn meer bezig met dierenleed, duurzaamheid en gezondheid.”