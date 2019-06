Veertig procent aan sociale huurwoningen is wel genoeg voor een wijk in Breda

BREDA - Breda zet een maximum op het aantal sociale huurwoningen dat in een wijk mag worden gebouwd. In beginsel mag niet meer dan veertig procent in die categorie vallen. Waar dat wel het geval is, moet het aantal worden teruggebracht.

Dat is een van de afspraken die burgemeester en wethouders hebben gemaakt met de woningcorporaties Alwel, Laurentius, WonenBreburg en de Gezamenlijke Huurderskoepel. In deze ‘alliantie’ die loopt tot en met 2023 staat ook dat de woonlasten in principe met niet meer dan twee procent per jaar stijgen en dat de onroerend zaakbelasting (ozb) voor woningen elk jaar met één procent daalt. Ook afgesproken: de corporaties zijn ‘terughoudend’ met zowel verkoop als sloop van sociale huurwoningen.

,,Iedereen is happy met elkaar’’, zei wethouder Daan Quaars (Bouwen, VVD) gisteren bij de ondertekening van de ‘alliantie’, een gevoel dat werd bevestigd door Alwel-directeur Hans Pars en Wim Leerves namens de huurders.

De vraag is waar de nieuwe woningen moeten worden gebouwd. ,,De gemeente heeft niet zo veel grond, Er is na de crisis veel afgeboekt. Maar we hebben wel geld om weer grond te kopen. We gaan dus actiever meedoen’’, zei Quaars, in het volle besef dat Breda dan concurreert met commerciële ontwikkelaars.

Geen grote sloopplannen

Overigens nemen de corporaties gas terug bij de verkoop en sloop van hun bezit. Dit om te voorkomen dat de voorraad betaalbare woningen afneemt. Er wordt weliswaar nog gesloopt in de Heuvel, maar verder hebben de corporaties geen grote sloopplannen klaar liggen.

Alwel, WonenBreburg en Laurentius bezitten 29 procent van de Bredase woningvoorraad. Het stadsbestuur wil dat er op termijn geen wijk meer is waar meer dan veertig procent in deze categorie valt. In Breda-Noord, maar ook in Tuinzigt en Brabantpark is dat nu soms 50 tot 60 procent. ,,Daarom moeten we goed kijken in welke wijken we die 1200 woningen bouwen’’, zegt Pars.

Wethouder Quaars benadrukt dat de ’40 procent’-regel niet meteen keihard is: ,,We zijn niet zo rigide. Maar we gebruiken het percentage wel om het aanbod van verschillende categorieën woningen in de wijken te regelen.’’

Afspraak houdt stand