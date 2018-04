Veertig jaar politiek zit er voor Ad van de Heijning in Alphen-Chaam op: ereteken voor ex-wethouder

Extra controles en mogelijk camera bij hostel Nightflight in Breda

22:32 BREDA - Ook burgemeester Paul Depla is de overlast die gasten van het Bredase hostel Nighflight regelmatig veroorzaken een doorn in het oog. Er komen extra controles en mogelijk wordt in de weekenden een camera verdekt opgesteld om het hostel in de gaten te houden.